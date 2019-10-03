» السودان.. "حمدوك" يعفي مدراء الجامعات الحكومية‎

03 أكتوبر 2019 - 11:40 م

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، قرارات بإعفاء مدراء الجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها.



كما أصدر قرارا بتعيين مدراء جدد للجامعات الحكومية بدلاً عن المدراء المقالين (35 مديرا)، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول.

ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء الجامعات الحكومية، وأبرزهم إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلى كرتي، وجميعم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي من منصبه.

وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر/تشرين الأول.