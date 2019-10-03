فيديو.. هذا هو السبب الحقيقي وراء انخفاض أسعار البنزين

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار البنزين سيتم تغييرها كل 3 أشهر، بحسب توصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.



وأضاف "عبد العزيز" ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن بدء تطبيق الأسعار الجديدة سيكون اعتبارًا من 12 منتصف الليل اليوم، مشيرًا إلى أن الزيادة أو الانخفاض الذي تقره لجنة التسعير التقائي لا تتجاوز حدود الـ10% سواء للزيادة أو الانخفاض.

