الغرف التجارية: انخفاض أسعار المحروقات بداية لهذا الأمر الهام

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يوسف الحسيني

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المصريون ـ متابعات

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قال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تخفيض أسعار المحروقات يعد خطوة من خطوات الاقتصاد الحر، وبداية جني ثمار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن انخفاض أسعار البنزين سيؤدي إلى هبوط أسعار الكثير من السلع، مثل الخضروات، والفواكه، واللحوم، أي كل منتج سيتخدم وسائل النقل.
وأشار "العربي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "يحدث في مصر"، مساء الخميس، إلى أن كل التجار سيدرسون الوضع بعد قرار تخفيض أسعار الوقود، بحيث يعملون على زيادة مستوى ربحهم في إطار القرار الجديد.

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