» موعد إعلان قائمة «الفراعنة» لمعسكر بتسوانا

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قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، إعلان أسماء اللاعبين المحليين لمعسكر مباراة بتسوانا، الأحد المقبل.

من المقرر أن تضم القائمة المعسكر المقرر له 14 أكتوبر الجاري، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، 23 لاعبا بعدما سبق وأعلن اختيار 4 محترفين هم محمود تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا، بعدما تم إراحة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ويخوض المنتخبان الأول والأوليمبى معسكرا مغلقا في نفس التوقيت، وتحديدا في الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر، إلا أن المنتخب الأوليمبى مقبل على بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.


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