عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

إيمان هاني
طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري بمشاهدة برنامجه قائلا :"أبوس جزمكم يا شعب مصر اتفرجوا عليا، حلقات البرنامج كل هدفها توعيتكم من المؤامرات".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"،: " أنا مش طالب منكم يا مصريين غير طلب واحد اتفرجوا علي برنامج " مصر اليوم" عشان تعرفوا حقيقة اللي بيدور حواليكم ".
وتابع عكاشة قائلا ، :" الإعلام الخارجي مسموم يا مصريين ،إحنا بنقدملكم المعلومات علي طبق من دهب، اسمعوا لينا إحنا بس ، الإعلام المصري اللي عايز مصلحتكم و مصلحة البلد".
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