حواس : السيسي هو " المنقذ"

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صدى البلد

زاهي حواس

وصف الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنقذ قائلا :" الرئيس السيسي منقذ و أنقذنا جميعا  في عام 2013 ، ولو لم  يوجد السيسي وقتها لتحولت مصر مثل دولة العراق".

  وروي حواس، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر  فضائية "صدى البلد" بعضا من كواليس عمله أثناء توليه وزارة الآثار قائلا :"  إنه خلال فترة الانفلات الأمني كان يقوم بإيقاف المارة من أجل النظر في بطاقتهم الشخصية".

  وتابع   وزير الآثار الأسبق:  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لإنقاذه مصر ، منوها أن "أبو الهول" يرسل رسالة إلى مصر مفادها أن مصر عظيمة مهما يحدث لها فشعبها قوي ومصر أعظم وأجمل بلد في العالم.

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