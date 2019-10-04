المشاط ضيف شرف منتدى الأعمال الأفريقي بفرنسا

04 أكتوبر 2019 - 10:29 ص

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في منتدي الأعمال الأفريقي بفرنسا تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من السيد باسكال لوروت رئيس معهد (Choiseul ) للسياسة الدولية للمشاركة كضيف شرف ومتحدث رسمي في منتدى الأعمال الأفريقي (Choiseul Africa Business Forum ) الذي بدء منذ أمس ويستمر حتى اليوم.

ويعتبر هذا المنتدى منصة لتبادل الخبرات وتوضيح الاتجاهات في الأعمال الأفريقية حيث يلتقي مجتمع الأعمال وكبار القادة من أوروبا وأفريقيا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المشاركة فى هذا المنتدى ستساهم فى تعزيز جهود الدولة فى دعم علاقات العمل والتعاون مع الدول الأفريقية وخاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، والعمل على تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في العمل على نهضة القارة الأفريقية.

وأضافت أن المشاركة في المنتدى تعد فرصة لتسليط الضوء على توجهات الدولة بتمكين المرأة والتأكيد على دورها القيادى داخل الحكومة المصرية وخاصة فى ظل قيام وزارة السياحة بتفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة خلال شهر نوفمبر 2018 والذى تضمن ملف تمكين المرأة والقضاء على الفجوات بين الجنسين فى القطاع ضمن محور الاتجاهات السياحية الحديثة.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة عدد من اللقاءات المهنية لعرض فرص تنمية قطاع السياحة المصرى والترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

جدير بالذكر أن جدول أعمال المنتدى يركز على فرص العمل في أفريقيا ومع أفريقيا، وسيجمع على نحو تفاعلي حوالي 500 من قادة أفريقيا والاتحاد الأوروبي.