فنانة شهيرة بعد زيارتها لإسرائيل: " آسفة"

04 أكتوبر 2019 - 10:43 ص

وجهت المغنية الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو رسالة إلى جمهورها على تطبيق إنستجرام : " أنا مستاءة للغاية.. لقد قبلت برحلة مجانية لزيارة إسرائيل مقابل أن أنشر بعض الصور على حسابي.. لم يخبرني أحد بأنني أرتكب أي خطأ بالقيام بذلك، أو أنني قد أهين أحدا".

وأضافت لوفاتو : أنا آسفة إذا آذيت أو أهنت أي شخص، لم تكن هذه نيتي.. أحيانا يقدم لك البعض فرصا دون أن يخبرك عن إمكانية تعرضك لرد فعل عنيف في المقابل.

وكانت المغنية قد نشرت الصور، حيث انهالت عليها التعليقات الغاضبة، التي اعتبرت أنها انحازت لصالح إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أنها لم تذكر كلمة "فلسطين" على أي من الأماكن التي زارتها.

وقد اعتذرت لوفاتو لجميع من آذتهم الصور بعد زيارتها لإسرائيل، موضحة أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما علقت لوفاتو على الصور، وهي في البلدة القديمة في القدس، قائلة: "أنا مغنية أميركية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود.. عندما تم عرض الفرصة علي لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم".