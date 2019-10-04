البنك الأهلي يعلن شروط التمويل العقاري

متابعات - أمينة عبد العال
أعلن البنك الأهلي عن شروط الحصول علي قرض التمويل العقاري ، علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك.
و شروط الحصول على القرض العقاري
ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما في تاريخ منح التمويل.
ألا يتعدى سن المقترض 60 عاما لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.
أن تكون جنسيته مصري للمقيمين فقط.
الحد الأقصى للسداد 20 سنة.
تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن.
دفعة المقدم لا تقل عن 20% من سعر الوحدة وفقا للتقييم وبحد أقصى 40%.
قيمة التمويل مقارنة بسعر الوحدة تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.
الأوراق المطلوبة
صورة بطاقة رقم قومي.
شهادة قيد للذكور والإناث.
إيصال مرافق حديث.
مستندات إثبات دخل.
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