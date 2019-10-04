  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:08 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

أديب: الناس هترجع البنزين القديم.. لهذا السبب

ديمي لوفاتو

فنانة شهيرة بعد زيارتها لإسرائيل: " آسفة"

ارشيف

تعليق غير متوقع من الاتحاد الأوربي علي " المرشح السجين"

السيسي

حواس : السيسي هو " المنقذ"

مرتضى منصور

16 بلاغا من مرتضى منصور ضد مجلس "الخطيب"

تركي آل شيخ

تدوينه مثيرة من «آل شيخ» تشعل مواقع التواصل

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

ترامب

"ترامب" يتعرض لموقف محرج بعد لمسه لرئيس هذه الدولة

ملكة جمال

ملكة جمال موسكو تطالب ملك ماليزيا بتعويض خيالي عن الطلاق

اليمن

تصريحات هامة لـ بن سلمان عن اليمن

البنك الأهلي يعلن شروط التمويل العقاري

مال وأعمال

التمويل العقاري
التمويل العقاري

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء

#

أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

#

البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

#

الأهلى يحدد موعد إعلان قميصه الجديد

الفيسبوك

البنك الأهلي

التمويل العقاري

أعلن البنك الأهلي عن شروط الحصول علي قرض التمويل العقاري ، علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك.

و شروط الحصول على القرض العقاري

ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما في تاريخ منح التمويل.

ألا يتعدى سن المقترض 60 عاما لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

أن تكون جنسيته مصري للمقيمين فقط.

الحد الأقصى  للسداد 20 سنة.

تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن.

دفعة المقدم لا تقل عن 20% من سعر الوحدة وفقا للتقييم وبحد أقصى 40%.

قيمة التمويل مقارنة بسعر الوحدة تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي.

شهادة قيد للذكور والإناث.

إيصال مرافق حديث.

مستندات إثبات دخل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الوزراء" يقرر إنشاء حى جديد باسم "الطالبية"
» اقتصادي: الاحتياطي النقدي سيصل إلى 50 مليار دولار عام 2020
» راقصة شهيرة تثير الهلع في أميريكا
» موعد إعلان قائمة «الفراعنة» لمعسكر بتسوانا
» وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد
» «العجلات الحربية» يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة "المقاولون"
» طلب غريب لـ" متحرش" والقضاء يرفضه
» رجل ينتقم من زوجته السابقة بـ" قنبلة"
» روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ
» أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق
» سموحة يستدرج إنبي فى افتتاح الجولة الثالثة بالدورى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف