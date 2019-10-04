10 شائعات ينفيها مجلس الوزراء أخطرها رقم 9

04 أكتوبر 2019 - 01:46 م

كشف مجلس الوزراء الحقيقة وراء 10 شائعات تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة السابقة، من خلال بيان أصدره المركز الإعلامي للمجلس.

الشائعة الأولي

فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30 %، موضحةً أنه لم يطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة.

الثانية

نفى البيان ما أثير بشأن تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن معدلات الإصابة بالمرض في مصر من المعدلات العادية عالميا، بل إن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة.

الثالثة

شدد البيان على عدم صحة إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي".

وأكدت الوزارة استمرارها في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، التي تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالي مليوني مستفيد بنهاية سبتمبر 2019.

ولفتت إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء قد تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة.

الرابعة

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز.

الخامسة

عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

السادسة

تقسيم الشركة المصرية للاتصالات.

السابعة

إيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

الثامنة

وقال البيان إنه لا صحة لفرض غرامة 120 جنيها لكل متر تعدٍ على المجاري المائية ونهر النيل.

التاسعة

لا لزيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي.

العاشرة

لا لوقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة.

وناشدت المجلس وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.