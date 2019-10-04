كوريا الشمالية تفاجئ البنتاجون بصاروخ تحت الماء

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صاروخ تحت الماء

فاجأت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، باختبار صاروخ جديد، ينطلق من تحت الماء.

يأتي ذلك على الرغم من ترجيح البنتاغون أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية قد نفذت من منصة بحرية، وليس من غواصة

وأكدت الصور رواية "بيونج يانج"، التي تؤكد نجاح اختبار صاروخ جديد ومحللون يصفون التجربة بالأكثر استفزازا.

ويظهر في الصور التي تناقلتها وكالات الأنباء الصاروخ الكوري الشمالي الجديد وهو ينطلق من تحت الماء، في حين أن وزارة الدفاع الأمريكية شككت في الرواية الكورية الشمالية بأن الصاروخ أطلق من غواصة.


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