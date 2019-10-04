دعوى قضائية لتركى آل الشيخ لتسليم "محمد علي"

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وكالات- الدويني فولي

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مصر

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المقاول

محمد على

تسليم

قرر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية،  مقاضاة للفنان والمقاول المصري محمد علي، الهارب حاليًا بإقيلم برشلونة في إسبانيا، بسبب الفيديوهات الأخيرة التي نشرها ضد مصر وضد شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها … هو للاسف مصري وموجود في اسبانيا الان وبصفتي مالك لنادي في اسبانيا وحاصل على الاقامة فيها … ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في احدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك … قررت ان اتخذ الاجراءات القانونية عند اكبر مكتب محاماة في اسبانيا … يارب اكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الاصلي … مع انه مش اصلي … شكلو مشربش من نيلها”.

وختم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية كلامه بعلمي مصر والمملكة.


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