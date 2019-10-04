» 750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته

04 أكتوبر 2019 - 02:31 م

قضت محكمة في كارولاينا الشمالية بـ750 ألف دولار تعويضًا لزوج مخدوع؛ بعد إقامته دعوى قضائية ضد عشيق زوجته؛ اتهمه فيها بالتسبب في طلاقه وزوجته.

وأقام الزوج دعوى قضائية في محكمة "جرينفيل"؛ بعد اكتشافه أن زوجته تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عامًا من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

وذكر الزوج في دعواه: "أخبرتني في البداية أنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل، ودائمًا ما أتغيب عن المنزل" إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنها كانت على علاقة مع زميل لها.