» تعليق ناري من «حماس» بشأن محاولة اغتيال «سليماني»

04 أكتوبر 2019 - 05:46 م

أدانت حركة حماس الفلسطينية مساء اليوم، محاولة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت فى بيان، إن «محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج». وتابعت حماس «الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، باعتباره العدو المركزي وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة». يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس أنه أحبط محاولة اغتيال الجنرال سليماني، بعد إلقاء القبض على مجموعة كانت تنوي حفر نفق لتفجيره في مدينة كرمان وسط إيران، حيث كان يعتزم سليماني المشاركة في احتفالات تاسوعاء وعاشوراء.