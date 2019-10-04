إحالة "محمد علي" للنيابة بتهمة «إخفاء ملايين الجنيهات»

حسن علام- متابعات
وتتضمن وقائع التهرب قيام الممثل الهارب بإخفاء جزء من أرباحه يبلغ نحو 7 ملايين و114 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية والمقاولات عند تقديم إقراراته الضريبية عن السنوات من 2011 إلى 2018، بالإضافة إلى إخفاء نحو 737 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية عند تقديم إقراراته عن السنوات 2012 و2016 و2018، كما أخفي نحو 140 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم الإقرارات عن عامي 2010 و2018 عن نشاطه في المقاولات، وكذلك إخفائه نحو 120 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية عن شركته أفريكان ميدل ايست عن عامي 2012 و2018.
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