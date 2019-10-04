شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان

04 أكتوبر 2019 - 07:31 م

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لسيدة كويتية قامت بذبح عجلين، كصدقة على الراحل اللواء “عبدالعزيز الفغم” حارس العاهل السعودي الملك سلمان.

ورصد مقطع الفيديو لسيدة كويتية تدعى “أم مبارك” في محافظة بني سويف بمصر، حيث قامت بذبح عجلين، وقامت بتوزيع اللحوم والصدقات على أهالي المحافظة، وذلك صدقة على روح اللواء “عبدالعزيز الفغم” حارس الملك سلمان الشخصي.

وقالت “أم مبارك” أنها قررت أن تذبح عجلين صدقة على روح اللواء الفغم، لتسعد والدته وأهله، مؤكدةً أن قلوبنا كلها معاكم، وأسأل الله القبول.

وتابعت: أهل المملكة العربية السعودية، أكن لكم كل تقدير واحترام وانتم على رأسي من فوق، ويا أهل الكرم ترا ولدكم ولدنا.

