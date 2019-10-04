  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:27 م
بحث متقدم
هيثم الحريري

تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

المركزي

12 مليار دولار زيادة في إيرادات السياحة

أرشيفية

بشرى سارة جديدة للمواطنين

صورة

شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان

أرشيفية

إحالة "محمد علي" للنيابة بتهمة «إخفاء ملايين الجنيهات»

الطائرة

تصوير جوي للحظة وصول الملك سلمان الرياض بغطاء حربي

الاهلى

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة أسوان

أرشيفية

حقيقة استهداف أحد الأكمنة بالعريش

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أرشيفية

تعرف على سبب انخفاض أسعار البنزين

شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان

آخر الأخبار

صورة
صورة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الملك سلمان وولي العهد على مقتل حارسه الشخص

#

شاهد.. والد حارس الملك سلمان يلتقى والد قاتله

#

تعليق غير متوقع من والد قاتل حارس الملك سلمان

#

"حارس الملك سلمان" .. اللواء الذي أبكى السعوديين

مصر

صدقة

حارس الملك سلمان

عجلين

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لسيدة كويتية قامت بذبح عجلين، كصدقة على الراحل اللواء “عبدالعزيز الفغم” حارس العاهل السعودي الملك سلمان.

ورصد مقطع الفيديو لسيدة كويتية تدعى “أم مبارك” في محافظة بني سويف بمصر، حيث قامت بذبح عجلين، وقامت بتوزيع اللحوم والصدقات على أهالي المحافظة، وذلك صدقة على روح اللواء “عبدالعزيز الفغم” حارس الملك سلمان الشخصي.

وقالت “أم مبارك” أنها قررت أن تذبح عجلين صدقة على روح اللواء الفغم، لتسعد والدته وأهله، مؤكدةً أن قلوبنا كلها معاكم، وأسأل الله القبول.

وتابعت: أهل المملكة العربية السعودية، أكن لكم كل تقدير واحترام وانتم على رأسي من فوق، ويا أهل الكرم ترا ولدكم ولدنا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعرض "جنش" للبيع
» غرق طفلة داخل نادٍ شهير بالمعادي
» تعليق ناري من «حماس» بشأن محاولة اغتيال «سليماني»
» تسليم سوداني مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده
» . شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»
» 750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته
» سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد
» حواس: انتظروا مفاجأة عالمية في يناير المقبل
» القوات المسلحة تهنئ "السيسى" بذكرى أكتوبر
» تجريم لبس الأقنعة في مظاهرات هونج كونج
» اجتماع مهم لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف