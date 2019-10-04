12 مليار دولار زيادة في إيرادات السياحة

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متابعات - الطيب حسين

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البنك المركزي

رانيا المشاط

المشاط

ايرادات السياحة

كشف تقرير البنك المركزي المصري، عن بشرى سارة للمواطنين، متعلقة بإيرادات السياحة.

وأشار تقرير المركزي، إلى أن إيرادات السياحة سجلت زيادة بنسبة 28%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، ووصلت لمستويات غير مسبوقة.

وقالت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، تعليقًا على هذه النتائج الإيجابية، إن تحديد أطر السياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، هي مسألة غاية في الأهمية، وأساس ليس لتحقيق الأهداف المرجوة فقط، بل لتخطيها إلى أكثر من ذلك، وأضافت: "لذلك أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة".

ونوهت الوزيرة، بأنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفذ الإجراءات التي أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح.


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