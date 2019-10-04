تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

04 أكتوبر 2019 - 08:11 م

تطورات جديدة شهدتها قضية النائب البرلماني هيثم الحريري، والمتعلقة بالتسريب الصوتي "الغير أخلاقي" له مع سيدة متزوجة.

حيث استكملت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب، واتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب جريمة الزنا على خلفية تسريب مكالمة هاتفية تظهر تحرشه جنسياً بإحدى السيدات المتزوجات.

واستدعت النيابة تحت إشراف المحامى العام الأول، محمد حامد سالم مقدم البلاغ لاستكمال سماع أقواله في التحقيقات، وذكر فيها أن واقعة التسريب الصوتي المنسوب للنائب، والمتداول عبر مواقع التواصل، ويظهر محاولته استدراج سيدة متزوجة تدعى (م.أ) للنزول من بيتها لمقابلته، بغرض ممارسة الرذيلة، حسب القاهرة 24.

وأوضح أنه استخدام في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً، تفيذ أنه إذا ثبت صحته قد ارتكب جريمة التحريض على الفسق، والتحرش الجنسي عبر الهاتف، مستطرداً: “ربما يرتقي المقطع ليكون دليلاً لإثبات جريمة الزنا.

وهو ما يُفقد عضو البرلمان الثقة والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله المتعلقة بالتحلي بالشرف والمبادئ، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات”.

وأثبت مقدم البلاغ، عنوان هيثم الحريري من واقع التوكيل رقم 1214 لسنة 2016 توثيق مجلس الشعب المحرر من هيثم الحريري إلى المحامي طارق العوضي.

وفي وقت سابق قررت النيابة إحالة الاسطوانة المدمجة الثابت عليها المقطع الجنسي للفحص الفني وتفريغه بواسطة خبراء الاذاعة والتليفزيون.