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نيجيريا.. مقتل 9 جنود في هجوم مسلّح على نقطة عسكرية

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لقي 9 جنود نيجريين، الجمعة، حتفهم في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية بولاية زامفارة شمال غربي البلاد، وفق إعلام محلي.
وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن مسلحين على متن دراجات نارية، هاجموا نقطة عسكرية في قرية "سونكي" في زامفارة.
وأشارت إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 9 عسكريين، وإصابة العديد من الأشخاص دون تحديد.
ولم يصدر عن الشرطة النيجيرية أي بيان يوضح حيثيات الحادث، وذلك حتى الساعة (20: 41 ت.غ).
وفي الفترة الأخيرة، حظرت بعض الولايات النيجيرية ركوب الدراجات النارية جراء الأعمال الإرهابية المتزايدة في البلاد.
ونهاية 2018، قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا، بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية. -

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