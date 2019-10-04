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العبادي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل محكمة جنائية للفساد

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المصريون ووكالات

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دعا زعيم تحالف "النصر" حيدر العبادي، الجمعة، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتجميد العمل بمجالس المحافظات وتشكيل محكمة جنائية للفساد، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.
ويأتي موقف العبادي وهو رئيس الوزراء السابق، بعد ساعات من موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دعا إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وقال العبادي في رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية، إنه "لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020".
ودعا إلى "تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحياديتهم وإبعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020".
كما اقترح في رسالته "تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020".
وشدد زعيم التحالف النصر (يمتلك 42 مقعداً في البرلمان) على ضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة".
وتصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، وأوقعت وفقا لمصدر طبي 60 قتيلا وأكثر من 2500 جريح منذ حتى مساء الجمعة.
وتخضع بغداد وعدد من المحافظات إلى حظر شامل للتجوال وقطع مؤقت لشبكة الإنترنت في مسعى لاحتواء الاحتجاجات. -

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