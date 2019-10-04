  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
مصطفى وخطيبته

تفاصيل مثيرة تكشفها خطيبة "مصطفى أبو تورتة" عن الواقعة

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": هذا ما فعله السادات ولم تستطيع إسرائيل اكتشافه

الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشان حرب 6 أكتوبر

عمرو أديب

"أديب": 3 احتمالات لأسعار الوقود خلال الفترة القادمة

ارشيقية

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

أمريكا تتحرك عسكريًا فى الخليج دعمًا للسعودية

المحامي المعتدى عليه

حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة

ماسبيرو

بالفيديو.. مصر تستعد لـ"مشروع القرن"

هيثم الحريري

تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

أرشيفية

بشرى سارة جديدة للمواطنين

العراق.. عبد المهدي يأمر برفع حظر التجوال

عرب وعالم

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي
عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

#

العراق..احتجاجات شعبية تتصاعد رغم حظر التجوال

#

العراق.. عبد المهدي يعلن فتح تحقيق "فوري" بشأن التظاهرات

#

العراق يعلن حل جميع الفصائل المسلحة وضم الحشد الشعبي للجيش

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، برفع حظر التجوال في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، اعتبارا من الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي (2: 00 ت.غ).
جاء ذلك في إفادة مقتضبة بثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، مساء الجمعة، بعد احتدام الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وكان عبد المهدي قد قرر فرض حظر التجوال بدءاً من فجر الخميس في بغداد ومراكز محافظات ذي قار وميسان والنجف، في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية مناهضة لحكومته.
غير أن المحتجين تحدّوا قرار الحظر وواصلوا الاحتجاجات التي تصاعدت وتيرتها الجمعة وخاصة في العاصمة بغداد، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق ما رفع قتلى الاحتجاجات إلى 60 شخصاً على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر طبي الأناضول.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.
وكان مراسل الأناضول قد أفاد الجمعة، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق تجمعين للمتظاهرين في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي منذ الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
» العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
» بعد اختراق "بريده الصوتي".. الأمير هاري يقاضي صحيفتيْن
» نقاش حاد بين أمير مرتضى وحارس الزمالك
» زوجة الشهيد "المنسي" تكشف مفاجأة جديدة عنه
» شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان
» إحالة "محمد علي" للنيابة بتهمة «إخفاء ملايين الجنيهات»
» تصوير جوي للحظة وصول الملك سلمان الرياض بغطاء حربي
» الزمالك يعرض "جنش" للبيع
» . شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»
» تعليق ناري من «حماس» بشأن محاولة اغتيال «سليماني»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف