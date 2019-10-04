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"عكاشة" يكشف أهم نتائج حرب أكتوبر لمصر حتى الآن

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن من أهم نتائج حرب أكتوبر إعادة الحياة السياسية لمصر، وبدأ الرئيس الراحل أنور السادات بترتيب الأوضاع بناء على انتصار الدولة،  مشيرا إلى أن نصر أكتوبر انتصار لكل العرب وليس للمصريين وحدهم.
وأوضح "عكاشة "، في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة  الحياة، أن نصر أكتوبر ليس له مثيل سابق ولكن الجيش المصري قادر على تحقيق مثل هذا الانتصار في أي وقت أرادت فيه مصر أن تكشر عن أنيابها ضد أي عدو، ومصر أصبح لها اليوم عدد كبير من الأعداء.
وتابع: "أحد أهم نتائج حرب أكتوبر أن الرئيس الراحل أنور السادات أطلق الحياة السياسية في عام 1977، وبدأ في إنشاء ما يسمى بالمنابر السياسية وأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوي الاتحاد الاشتراكي".



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