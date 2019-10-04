تفاصيل مثيرة تكشفها خطيبة "مصطفى أبو تورتة" عن الواقعة

أكدت "نيهال" خطيبة مصطفى "أبو تورتة"، أنها كشفت تفاصيل الواقعة بالكامل كما هي منشورة على "الفيسبوك"، مشيرة إلى أنها نشرت المنشور للتوضيح وليس للشهرة كما يشيع البعض.



وأوضحت "نيهال"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" يوم الجمعة، أن أهله انسحبوا من القاعة فرد فرد، وتبقى هو وشقيقه وخاله، قائلة: "أخوه كان قاعد عادي، وابن خاله قاله إن خاله كويس ومفيهوش حاجة".



وتابعت: "خلاصة الكلام إن والدته مكنتش عايزة تكمل الموضوع، بس مكنش ليه لازمة إنهم يعملوا الفيلم ده، وإن ابنها يرقص ويحضر الخطوبة وبعدين يعمل كده، والحمد لله، خير يارب".





