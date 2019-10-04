"النقد الدولي" يشيد بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

أشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولي، والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أُعلن عنه مساء الخميس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف لال، في تصريحات له، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي، والتي بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعري يغطى تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية