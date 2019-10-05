  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:24 ص
بحث متقدم
العقارات في مصر

بشرة سارة للمواطنين بعد انخفاض أسعار البنزين

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

"البترول" تكشف السبب الرئيسي لتخفيض سعر البنزين

مصطفى وخطيبته

تفاصيل مثيرة تكشفها خطيبة "مصطفى أبو تورتة" عن الواقعة

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": هذا ما فعله السادات ولم تستطيع إسرائيل اكتشافه

الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشان حرب 6 أكتوبر

عمرو أديب

"أديب": 3 احتمالات لأسعار الوقود خلال الفترة القادمة

ارشيقية

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

المحامي المعتدى عليه

حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة

ماسبيرو

بالفيديو.. مصر تستعد لـ"مشروع القرن"

هيثم الحريري

تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

«مايكروسوفت» تكشف:

إيران حاولت قرصنة حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عرب وعالم

هاكرز يخترق صفحة "الشئون المعنوية" ويضع شعار "رابعة"
هاكرز يخترق صفحة "الشئون المعنوية" ويضع شعار "رابعة"

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الخارجية الأمريكية: حملة "الضغوط القصوى" على إيران مستمرة

#

بالفيديو.. طلب غير متوقع لترامب من بوتين

#

فرنسا: آلية دعم المبادلات التجارية مع إيران تحقق تقدمًا

#

100 مليون صحة تجرى تحليلاتها بلجان اقتراع العجوزة

قال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون وصحفيون وجهات أخرى من بينها شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة لبرامج الكمبيوتر، إن مجموعة من قراصنة الكمبيوتر مرتبطة بالحكومة الإيرانية حاولت التغلغل إلى حسابات بريد إلكتروني للحملة الرئاسية الأمريكية.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، قال توم بيرت نائب رئيس مايكروسوفت لثقة وسلامة العميل اليوم الجمعة على مدونة إن أربعة حسابات، على الرغم من عدم ارتباطها بحملة رئاسية مجهولة لم يتم تسميتها أو بمسئـولين حكوميين أمريكيين حاليين أو سابقين، «قد تم اختراقها» من قبل المجموعة التي تسمى الفوسفور.
وقال بيرت في المنشور إن الهجمات وقعت «في فترة 30 يوما بين أغسطس، وسبتمبر». وقامت مجموعة الفوسفور «بأكثر من 2700 محاولة لتحديد هويات حسابات البريد الإلكتروني للمستخدمين ترتبط بمستخدمين معينين لمايكروسوفت وبعدها تمت مهاجمة 241 حسابا من هذه الحسابات».
وأوضح أن «الحسابات المستهدفة مرتبطة بحملة رئاسية أمريكية ومسئـولين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية وصحفيين يقومون بتغطية السياسة العالمية وإيرانيين بارزين يعيشون خارج إيران».
وجاء إعلان مايكروسوفت في الوقت الذي تشتد فيه سخونة الحملة الرئاسية وسط مخاوف من أن تتعرض انتخابات عام 2020 لنفس مخاطر القرصنة الروسية وجهود وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات 2016.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اشتباك بين توفيق عكاشة ومخرج برنامجه لهذا السبب
» هذا ما قاله "ميدو" عن حصول "صلاح" على شارة المنتخب
» "الغرف التجارية" يزف بشرى سارة بشأن خفض الأسعار
» استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
» العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
» بعد اختراق "بريده الصوتي".. الأمير هاري يقاضي صحيفتيْن
» نقاش حاد بين أمير مرتضى وحارس الزمالك
» زوجة الشهيد "المنسي" تكشف مفاجأة جديدة عنه
» شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان
» إحالة "محمد علي" للنيابة بتهمة «إخفاء ملايين الجنيهات»
» تصوير جوي للحظة وصول الملك سلمان الرياض بغطاء حربي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف