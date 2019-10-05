"البترول" تكشف السبب الرئيسي لتخفيض سعر البنزين

05 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم تنفيذ الآلية بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للمنتجات في الشهر الماضي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن الإعلان أمس، عن تخفيض سعر البنزين بحوالي 25 قرشا، بالنسبة للفئات الثلاث للبنزين، وتم تنفيذ الآلية بعد الساعة 12، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر.

