» "الغرف التجارية" يزف بشرى سارة بشأن خفض الأسعار

05 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

أكد إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار خفض سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر، سيكون له تأثيرا على انخفاض أسعار السلع في السوق المحلي.



وأضاف " العربي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة DMc، يوم الجمعة أن هناك عدة مبادرات كثيرة من التجارة لتخفيض الأسعار ونسب الربح، مشيرا الى أن هناك حراكا داخل السوق يشمل المستوردين والمصنعين والتجار سيكون نتيجته خفض أسعار السلع.

