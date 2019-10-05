مرتضى: نجم زمالكاوي جديد سينتقل للأهلي بعد كهربا

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مرتضى منصور
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شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على محمود عبد الرحيم "جنش" بعد كتابته تدوينة قال فيها إنه لم يحصل على مقدم عقده.

وقال "مرتضى" في أعقاب تدوينة "جنش" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "كهربا لعب في دماغك عشان تروح الأهلي .. دا شيطان".

وأضاف: "رايح تخون ناديك يا جنش؟ .. أنا كنت بعدل عقدك عشان تاخد أعلى من ناس كتير .. وأنت رايح تكتب تويتة؟ .. طب تعالالي الزمالك بكرة وأنا هديك فلوسك لكن بالعقد القديم بقى".

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