أم تقتل ابنتها بالخليفة .. وتقدم تبرير صادم عند القبض عليها

05 أكتوبر 2019 - 07:05 ص

تجردت أم من مشاعر الأمومة وقتلت ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات ودفنت جثتها بالقرب من المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.



كان المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة، في الخليفة، وانتقلت أجهزة الأمن على الفور لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة، 4 سنوات، مرتدية ملابسها، وبها إصابات عدة.



وتبين من التحريات الأولية أنه عند قيام عدد من العمال بمحاولة تركيب بعض الكابلات عثروا على جثة الطفلة.



وبفحص كاميرات المراقبة بالقرب من الواقعة ، تبين تورط الأم في الجريمة ، وانتقلت قوة أمنية للقبض عليها.





وأمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بعد مواجهتها بفيديوهات المراقبة التي رصدتها لحظة ارتكاب الجرمة، وأضافت المتهمة في اعترافاتها بأنها ارتكبت الحادث خوفا منها على حياة ابنتها من إدمان المخدرات.

تم تحرير محضر مُلحق بالمحضر الأصلي وتولت النيابة التحقيق.