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فنانة شهيرة تكشف تفاصيل مقتل والدها "برصاصة"

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ميرنا وليد
ميرنا وليد

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ميرنا وليد

كشفت فنانة شهيرة تفاصيل مقتل والدها برصاصة عشوائية ، وسر انتقالها إلى مصر لتحقق الشهرة .

وقالت الفنانة "ميرنا وليد" في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" : "جئت مع والدتي من لبنان لقضاء إجازة مع صديقة مصرية لها".

وأضافت: "كنت وقتها أنهيت المرحلة الابتدائية التي قضيتها في مدرسة داخلية بلبنان بعد مقتل والدي برصاصة طائشة في الحرب هناك ، لكن الصدفة جعلتني آتي إلى مصر وشاركت في فيلم الراعي والنساء مع الفنانة الكبيرة سعاد حسني والفنان أحمد زكي".

وأضافت: "الصدفة وحدها كانت وراء ما حدث لي .. كأنت أهم أمنياتي أن أخرج من سور تلك المدرسة الداخلية لأجد نفسي فنانة ومسؤولة عن بيت فجأة".

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