  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
نهال و مصطفي تورتة

ضحية "أبو تورتة" تكشف سرًا ينشر لأول مرة عن الواقعة

شاهيناز

فنانة شهيرة: لم أندم على خلع الحجاب وجمهوري أهم

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

الموت يفجع رئيس لجنة الحكام

صورة

مؤثر.. مراهق يقتل دفاعا عن شقيقته الطفلة

من الصور

شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

صورة من الفيديو

رواية مؤثرة لـ 3 أشقاء استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

الرئيس الراحل محمد انور السادات

شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وليستر سيتي

الإعلامي عمرو أديب

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

الأهلى

الأهلى يبحث مواصلة الانتصارات أمام أسوان

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

#

عمرو أديب: "الموضوع مش هزار إحنا في مصيبة"

#

أديب: "إحنا في كارثة جهات منعرفهاش أخدت معلومات عننا"

#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن جماعة الإخوان بحثوا عن أسباب فشل دعوتهم وتبين أنه وعي الشعب المصري، وتماسك أجهزة الدولة، فضلاً عن دور الإعلام المصري، كان سبب فشل الجماعة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن خطة الإخوان الجديدة تقوم على ضرب الأمن والإعلام حتى يسهل عليهم اقتحام مصر في حملاتهم المقبلة".

 ونوه "أديب"، بأن كل ما عرضه من تصريحات لمتهمين أجانب عن خطتهم لبث الفوضى في مصر كان مستندًا إلى بيانات حكومية، وبيان النائب العام، معقبًا: "عمرو مبيفبركش، ممكن يغلط، بس عمره ما يفبرك".

 

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير النقل يتابع صفقة الـ1300 عربة سكة حديد بروسيا
» معيط: العمل بروح الفريق وراء خفض الدين العام وعجز الموازنة
» البطران تقدم بيانا عاجلا لرئيس الوزراء
» الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره "دجلة"
» دراسة.. "فيس بوك" يسبب الاكتئاب
» فريدة الشوباشي:" الرئيس يتحدث باسم قارة كاملة"
» سمية الخشاب تصدم متابعيها بعلاقتها بـ "أحمد سعد"
» بعد خطأها المحرج.. "ناسا" تستعد
» تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد
» إصابة «زيزو» بقطع فى الرباط الصليبى
» تحقيق عاجل في بريطانيا بعد وفاة رضيع داخل السجن

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف