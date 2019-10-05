» سمية الخشاب تصدم متابعيها بعلاقتها بـ "أحمد سعد"

فاجأت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بعودة علاقة الود بينها وبين زوجها السابق، المطرب أحمد سعد، وذلك بعد الخلافات والاتهامات التي تبادلها الطرفان عقب طلاقهما، والتي وصلت إلى اتهامات بالشروع في القتل، حيث كشفت "سمية" عن أن علاقتها حاليًا طيبة للغاية مع زوجها السابق ولا يوجد بينهما سوي كل ود ومحبة.

وكشفت "سمية" خلال حوارها ببرنامج "انسايدر" على تليفزيون دبي، أن علاقتهما حاليًا طيبة للغاية ولا يوجد بينهما سوى كل الود والمحبة، مؤكدة أن الخلافات انتهت بينهما ولم يعد موجودًا سوى المحبة والاحترام، قائلة: "بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي كل التفويق في حياتي.. وأحلى حاجة ان الانسان ميسبش دايما خلافات أو مشاكل مع حد".

تابعت: "حلو إن أنت تبقى في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتوش تكملوا حياتكم سوا.. ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام ما بينكم".

وبسؤالها عن ما تردد حول وجود وسطاء للإصلاح بينهما لكي يعودا صديقين، أجابت سمية: "إحنا بالفعل دلوقت أصدقاء ومفيش بينا مشاكل وعلاقتنا ببعض كويسة.. ممكن يكلمني يسألني على حاجة أو العكس.. عادي الحياة حلوة الحمد لله".

وكان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة خلال حلقاتهم ببرنامج "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان الماضي، لذلك كانت تصريحات سمية الأخيرة صدمة للكثيرين .