» معيط: العمل بروح الفريق وراء خفض الدين العام وعجز الموازنة

05 أكتوبر 2019 - 10:45 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الملتقيات الدورية للتخطيط الاستراتيجي التي تحرص على تنفيذها وزارة المالية من خلال وحدة إدارة المشروعات، تستهدف تحفيز العاملين، خاصة الشباب، على الأداء المتميز عبر مدارات مبتكرة وأفكار خلاَّقة تُسهم في رفع كفاءة العمل، وتحسين مستوى خدمات الوزارة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تيسير الحصول عليها، وضمان الجودة الشاملة بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها.

أشار الوزير، في ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، إلى ضرورة الاستمرار في تمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية بوزارة المالية عبر تبني آليات موضوعية أكثر فاعلية؛ بما يُسهم في ضخ دماء جديدة وخلق المزيد من قيادات الصف الثاني، ويضمن تواصل الخبرات بين مختلف الأجيال، وتمكين شباب العاملين من الإسهام الفعَّال في إثراء أي مناقشات لتطوير أداء العمل بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها، عبر تشكيل مجموعات عمل تخصصية تكون قادرة على إيجاد حلول غير تقليدية لأي عقبات أو مشكلات، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين الخبرات الدولية المتقدمة، كل في نطاق عمله، من أجل النهوض بمستوى الأداء وحوكمة الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة بدأت منذ سنوات التركيز على التنمية البشرية للعاملين وفق رؤية إستراتيجية تتسق مع برامج التطوير؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية لرفع مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة للوزارة؛ بما يصنع كوادر قادرة على الإدارة الرشيدة وتوفير مقومات الجودة الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الكفاءات الشابة المدربة فى التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الجيد لبرامج العمل أيضًا بمراعاة التجارب الدولية المتميزة فى شتى المجالات الفنية والتقنية؛ بما يُسهم في تأهيلهم لتولى المواقع القيادية بالوزارة.

أضاف أن وزارة المالية نجحت في إرساء مبدأ العمل بروح الفريق الواحد مما ساعدها في تحقيق نجاحات كبيرة وُلدت من رحم تحديات كبيرة أيضًا، وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر حيث يتزايد معدل النمو بصورة متسارعة، كما يتراجع مسار الدين العام وعجز الموازنة إضافة إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2? من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضي، مشيرًا إلى أهمية ورش العمل والملتقيات التي تنظمها الوزارة للارتقاء بقدرات العاملين وتأهيلهم على أداء واجباتهم الوظيفية بشكل إبداعي.

أكدت نرمان الحيني، مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقى التخطيط الاستراتيجي هذا العام يستهدف الارتقاء بقدرات شباب العاملين؛ باعتبارهم الكوادر التنفيذية الأكثر فاعلية وإنتاجية أيضًا خاصة أنهم يُمثلون أغلبية العاملين بالوزارة، حيث نعمل على تنمية مهاراتهم بما يُؤهلهم للعمل بروح الفريق الواحد ويجعلهم قادرين على التخطيط الاستراتيجي، وترجمة السياسات المالية والاقتصادية والإدارية، إلى واقع على ضوء رؤية «مصر 2030»، موضحة أن قيادات وزارة المالية يبذلون جهودًا كبيرة لتمكين شباب العاملين من المشاركة فى صنع القرار بعد رفع كفاءتهم وفق أحدث الخبرات الدولية.

قال محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «cortex » للتطوير المؤسسي والتقييم الاحترافي للعاملين، إن ملتقى التخطيط الاستراتيجي يركز علي تأهيل شباب العاملين وتطوير قدراتهم الذاتية وتأهيلهم للتواصل الفعال مع الآخرين والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.