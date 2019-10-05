» السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في هذه الدولة

05 أكتوبر 2019 - 11:09 ص

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، رعاياها من السائحين والمقيمين السعوديين في لندن، لتجنب أماكن التظاهرات المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بوسط العاصمة البريطانية، بشأن التغيرات البيئية.





وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرًا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل، تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر".



