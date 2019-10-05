» بعد ظهورها عارية مع ابنها..فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني"

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لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

عارية

بكيني

لاميتا فرنجيه

يبدو أن الفنانة اللبنانية، لاميتا فرنجيه، قد اعتادت إثارة الجدل، وذلك بنشرها فيديوهات وصور "جريئة" للغاية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان آخرها فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيه وهي تتمايل بالبكيني بطريقة مثيرة قبل أن تقفز في حمام السباحة.

قد أثارت الجدل مؤخراً، وظهرت فيه برفقة ابنها جاستين وهما يستمتعان بحوض الاستحمام ويرقصان على أغنية الأطفال الشهيرة baby shark ويبدوان عاريين.

يذكرأن لاميتا فرنجية، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع.


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