قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية تضامنا مع " القروي"

05 أكتوبر 2019 - 12:55 م

قرر قيس سعيد، المرشح للدورة الرئاسية الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، عدم القيام بحملته الانتخابية؛ بسبب استمرار حبس منافسه نبيل القروي، بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

وقال سعيد، اليوم السبت، بحسب "العربية" في بيان له إنه "لن يقوم شخصيًا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسًا لدواعٍ أخلاقية، وضمانًا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وأشار سعيد، إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضًا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".

يذكر أن القروي، رجل أعمال تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6% على الرغم من حبسه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية، غدًا الأحد.

ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.