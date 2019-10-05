نقل مباراة الزمالك ونادي مصر لدواعٍ أمنية

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بنقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام بدلا من بتروسبورت لدواع أمنية، والمقرر اقامتها في

الثامنة من مساء غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.