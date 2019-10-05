«السيف الأجرب» الذى يملكه الملك سلمان.. القصة الكاملة

05 أكتوبر 2019 - 01:20 م

يعتبر "السيف الأجرب" واحدًا من السيوف المهمة التي تمتلكها الأسرة الحاكمة في السعودية، وتعود ملكيته إلى الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو صناعة نجدية حيث اشتهرت الدرعية بهذه الصناعة اليدوية.

كان السيف عند العرب حتى عهد قريب من أنفس الهدايا التي يقدمها الملوك والأمراء وقادة الجيوش وشيوخ القبائل والأعيان فيما بين بعضهم البعض عبر التاريخ البشري.

والسيف "الأجرب" بحسب "سبوتنك" مقتنى تاريخي موجود حتى يومنا الحالي وتتحقق فيه رمزية تاريخية بالنسبة للمملكة؛ لما لدور مالكه في إحياء الدولة السعودية مرة ثانية، حيث اكتسب السيف سمعة كبيرة منذ ذلك الحين في أنحاء الجزيرة العربية ويعدّ الأشهر في تاريخ السيوف العربية.

ويرجع بعض المؤرخين سبب تسمية السيف هو وجود صدأ بين على نصله، ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة لـ "السيف الأجرب".

يذكر أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله هو الذي أهدى السيف إلى أمير البحرين عيسى بن خليفة، وفي عام 2010، أهداه ملك البحرين للملك "عبدالله" ثم انتقلت ملكيته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومع تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم في يناير 2015، استحدث قوة تحمل اسم السيف، وهي كتيبة "السيف الأجرب" إحدى كتائب الحرس الملكي، والتي ترتبط بشكل مباشر بسمو ولي العهد السعودي.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن قوام القوة يزيد على 5000 عسكري من مختلف الرتب العسكرية، ويحمل جميع أعضائها دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات.

وأَضاف الصحيفة السعودية، أن تسميتها بهذا الاسم ترجع إلى اسم سيف مؤسّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود.