الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

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وكالات - الدويني فولي

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السيسي

محمد بن سلمان

بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 
وفي البرقية حسب الوكالة الرسمية للسعودية "واس"، أعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيس، وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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