الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

05 أكتوبر 2019 - 01:48 م

بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.





وفي البرقية حسب الوكالة الرسمية للسعودية "واس"، أعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



