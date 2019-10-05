مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي أمام أسوان

05 أكتوبر 2019 - 02:07 م

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام أسوان في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.





خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.



