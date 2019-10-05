بالفيديو.. الأسمرى يشيد بالتقنية المصرية

05 أكتوبر 2019 - 02:15 م

أشاد المستشار علي بن عبد الرحمن الأسمري بمجهودات وزير المالية الدكتور محمد معيط الذي قام بإدخال الحكومة الإلكترونية في كل التعاملات المالية متمنيًا أن تستمر المسيرة حتى تصبح سمة تستخدمها كل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنها تقوم بتسهيل كل الإجراءات وقتًا ومجهودًا.

كما أشاد بخطوات الوزارة في فتح حساب لكل المواطنين في البنوك حتى وإن كان دون رصيد حتى يكون هناك شفافية في التعامل مع المصالح والهيئات لتسديد المديونيات الحكومية دون خطأ.