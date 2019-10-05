فيديو مؤثر لمدرس تربية رياضية وطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة

إيمان هاني
عقب مدرس التربية الرياضية بمدرسة البطل على عثمان بمحافظة سوهاج، يدعي "ياسر ياسين" على فيديو رصدته السوشيال ميديا أثناء مساعدته لأحد طلابه من "ذوي القدرات الخاصة"، قائلاً: "الحمد لله بشكر ربنا إنى قدرت أدخل الفرح على قلب محمد طالب".
وروي "ياسين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "Sada Elbalad" كواليس الواقعة قائلاً: "إنه وجد "محمد" قاعد زعلان فى ركن من أركان الملعب، قولت أشركه مع زملائه فى اللعب، وفعلا عملت سباق للجري وبدأت أجري بمحمد وكان فرحان وفى قمة السعادة".
وتابع: "الأطفال فرحوا جدا بمحمد زميلهم وقعدوا يشاركوه فى اللعب، لافتا إلى أن الطلبة زملاؤه هم أنزلوه من الفصل إلى الملعب".
شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=j1ZnqIxi4jM
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