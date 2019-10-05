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"عنيك فى عنينا" تنجح فى الكشف على 23802 مواطنًا بالبحيرة

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عينك في عنينا
عينك في عنينا

أمينة عبد العال

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نجحت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء،  فى الكشف على 23802 مواطنًا بمحافظة البحيرة، من خلال قوافلها الطبية حيث اختتمت هذه القوافل أمس الجمعة بقرية الأمام الطبراني بمحافظة البحيرة.

وقالت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذي لمبادرة عنيك فى عنينا، إن المبادرة نجحت فى الكشف على 523 حالة، تم تحويل 98 مواطنًا لإجراء عمليات، وعمل مقايس نضارة طبية لـ180 حالة وذلك تمهيدا لتسليمها لهم، وصرف 352 عبوة دواء.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى القضاء على مسببات العمى فى جميع محافظات مصر من خلال رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الكشف عن أمراض العيون والتى يمكن مواجهتها بسهوله عن طريق الكشف والعلاج وإجراء الفحوصات المستمرة.

ومن جهته  قال هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير إن عدد المستفيدين من مبادرة عنيك فى عنينا بلغ  23802 مواطنًا من أهالى قرى محافظة البحيرة، من خلال 29 قافلة طبية تم تنظيمها داخل القرى، وإجراء 20عملية قرنية تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه، كما تم إجراء  768 عملية جراحة عيون متنوعة، وتوزيع 5635 نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة، وتوزيع 8641 علبة أدوية.

 


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