بث مباشر.. الأهلى يواجه أسوان بالدوري الممتاز

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الأهلي
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متابعات- الدويني فولي

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يقدم موقع «المصريون» خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثًا مباشرُا لمباراة الأهلي وأسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتصدر جدول الدوري، حيث يدخل حامل اللقب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بمباريتين سابقتين.

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