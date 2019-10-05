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إحالة محافظ المنوفية السابق للمحاكمة بتهمة غسيل أموال

قضايا وحوادث

هشام عبد الباسط
هشام عبد الباسط

علي محمود- مابعات

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النيابة العامة

محافظ المنوفية

هشام عبد الباسط

أحالت النيابة العامة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق للمحاكمة الجنائية بتهمة غسيل أموال قيمتها قرابة 28 مليون جنيه؛ تتعلق بمتحصلات جريمة الرشوة التي أدين فيها.

وكشفت تحقيقات النيابة، طبقًا لـ"الوطن" عن أن "المحافظ السابق أخفى الأموال المتحصل عليها من جريمة الرشوة التي أدين فيها في حسابات بنكية تخص زوجته، وأبناؤه القصر واستثمر جزءًا منها في أوعية ادخارية وشهادات توفير واستثمار".

وأشارت التحقيقات، إلى أنه حصل على تلك الأموال بشكل غير قانوني، وسبق إحالة المحافظ السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع، حيث تبين من التحقيقات أن لديه ممتلكات وأموال لا تناسب مصادر دخله، ولم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت مصادرها.

يذكر المحافظ السابق أدين في قضية الرشوة التي ألقي القبض عليه فيها وأحيل للمحاكمةـ وعاقبته محكمة الجنايات بالسجن فيها، ومن خلالها تم التحقيق معه في اتهامات الكسب غير المشروع وغسل الأموال.


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