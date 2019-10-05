تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

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الرياض اليوم

أصدرت سفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن، تحذيرًا لمواطنيها السائحين والمقيمين.

ودعت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مواطنيها بتجنب المظاهرات المزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة بوسط العاصمة البريطانية.

وكتبت: «نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل».

وأضافت «تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر».

ويتجمع نشطاء فى مجال البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، فى مظاهرة لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

ويطالب النشطاء بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية والاحتباس الحراري.


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