» ليفربول يفلت من كمين ليستر بهدف «ميلنر»

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الرياضة

ليفربول
ليفربول

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مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

المصريون

ليفربول

ليستر

حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 40، فيما أدرك ماديسون التعادل لنادي ليستر سيتي في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 94 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض ساديو ماني للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثامن على التوالي وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط أملاً في تعثره أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما الاحد بملعب "الاتحاد".


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