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ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية

الرياضة

ريال مدريد
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المصريون

غرناطة

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيما بهدف للريال في الدقيقة الثانية ثم أضاف البلجيكي إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول قبل أن يسجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 61 والكولومبي جيمس رودريجيز في الوقت بدل الضائع.

ورد غرناطة بهدفين الأول جاء في الدقيقة 68 من ضربة جزاء نفذها داروين ماشيس وتكفل بالهدف الثاني في الدقيقة 77 دومينجوس دوراتي.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن غرناطة الوصيف.


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