نجم الأهلي بعد مباراة أسوان: «رأيت الموت بعيني»

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حسين

المصريون

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الشحات

أعلن حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نجاته من الموت المُحقق قبل مباراة فريقه أسوان، التي انتهت بفوز الفارس الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وتعرض الشحات لحادث سير أثناء استخدامه سيارته والتي انزلقت على الطريق وتعرضت لحادثة قوية خرج منها اللاعب بسلام رغم تدهور حالة السيارة.

وقال الشحات في تصريحاته عقب المباراة “رأيت الموت بعيني قبل معسكر أسوان والحمد لله نجوت من حادث كان سيؤدي بحياتي، أشكر الله على النجاة”.

وشارك حسين الشحات في مباراة أسوان وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة خلال الشوط الأول بعد متابعته لتسديدة حمدي فتحي.


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