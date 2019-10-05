تحذير حاد من مصر لتركيا

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متابعات - الطيب حسين

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قبرص

التنقيب عن الغاز

أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها بمنطقة شرق المتوسط، محذرة من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صدر عنه، قبل قليل عن «تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز».

وحذر البيان من «مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط"، مشددة "على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه».

يشار إلى أن تركيا قد أعلنت مؤخرا مواصلة أعمال التنقيب قرب سواحل جزيرة قبرص.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.


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